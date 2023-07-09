ايمان العاصي تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:58 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي، للمرة الاولى تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي خلال فترة طفولتها من قِبل عامل كان دائم التردد على منزلهم. لافتة إلى أن أفضل عقوبة لأي متحرش هو أن “يتم اغتصابه”.

وروت إيمان العاصي الحادثة، خلال حدوثها ضيفة على برنامج “بلا تصنيف” على شاشة “LBC”، قائلة “أنا مفهمتش اللي حصل غير لما كبرت وكان في واحد بييجي البيت بيصلح حاجات وقعد على كرسي في مرة وشدني ليه وأنا عادي كل ده فاكراه عمو لحد ما حسيت أني مرعوبة في حاجة غلط شئ مقرف بشكل لا يوصف”.

وتابعت إيمان العاصي: “حصلي جمود وكان نفسي مافتكرش اللحظات دي تاني ومش فاهمة طبعًا اللي بيحصلي وماما وقتها كانت بتجدد المطبخ وكان بييجي البيت كتير”.

وحول العقاب الذي يستحقه المتحرش، قالت الفنانة العاصي “العقاب المناسب لأي متحرش هو أن يتم اغتصابه”.

وفي سياق آخر، تطرقت إيمان العاصي للحديث حول نجاح مسلسلها (جعفر العمدة) والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، وعن عدم توقعها لهذا الكم من النجاح لشخصية “دلال” والتي جسدتها ضمن أحداث المسلسل.