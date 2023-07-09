شكرا لقرائتكم خبر عن مى كمال تحيى حفلاً غنائيًا فى دار الأوبرا.. 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة مى كمال ابنة المطربة عفاف راضى، حفلاً غنائيًا يوم 19 شهر يوليو الحالي على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أغانيها وأغانى والدتها.

وقالت مؤخرًا المطربة مى كمال ابنة الفنانة عفاف راضى، إنها كلما اقترب موعد حفلتها يوم السبت المقبل تخاف ولكن تحاول أن تشجع نفسها لأنها لأول مرة ستكون في حفلة أمام الناس وبالتالي لابد أن تستعد جيدًا.

وأضافت الفنانة مى كمال، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى: لما بلاقى نفسى بخاف أو أتوتر أقلب الموضوع ، وبحضر للأغانى لأنى أول مرة أغنى أمام الجمهور يوم السبت المقبل، وكل يوم بزداد حماس ، وكل يوم هناك خوف ولكن اتشجع للحفلة .

وتابعت الفنانة مى كمال: الناس بتحب تسمع أغانى تفرحها وترقص مع الأغنية، وبالتالي فإن الحفلة لا بد أن تتضمن أغانى بها فرحة، موضحة أن أغنية والدتها عطاشى، قامت بوضع لمسات بسيطة عليها لتقوم بغنائها مرة أخرى، حيث إن أغنية وادلتها كانت عبارة عن دفوف وناى وعود .

وقالت الفنانة مى كمال: والدتى على طول بتخاف عليا لأنى ابنتها الوحيدة، وفكرت أدخل التمثيل ولكن أحببت أن أدخل الغناء الأول وأفهمه جيدا ولو جاءت لى فرصة في التمثيل سأشارك .