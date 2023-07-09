حفيدتا كاظم الساهر تغنيان “عيد العشاق” في حفله بالمغرب وتسرقان الاضواء.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 05:56 صباحاً - أحيا الفنان كاظم الساهر مساء الجمعة 7 يوليو حفلا غنائيا في الدار البيضاء بالمغرب، في حفل جمعه بالفنانة أصالة ضمن مهرجان مومنتس نايتس فيستيفال Moments Nights Festival.

وقد سرقت حفيدات كاظم الأضواء، فقد استقبلهما على المسرح لتشاركاه الغناء أغنية “عيد العشاق”.

ووقفت حفيدتا كاظم الساهر إلى جانبه وأمسكتا بالميكروفون وبدأتا الغناء معه.

وقدم كاظم الساهر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعبر عن سعادته بلقاء جمهوره في المغرب من جديد.