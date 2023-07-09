شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الـ25 لرحيل المطربة نور الهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد الذكرى 25 لرحيل المطربة نور الهدى، إذ توفيت في مثل هذا اليوم عام 1998، عقب مشوار فني مميز بأعمال غائية وسينمائية عدة.

يعود الفضل إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب في اكتشاف نور الهدى ذات الأصول اللبنانية، إذ لفت انتباهه صوتها عندما غنت قصيدة "يا جارة الوادي" لأمير الشعراء أحمد شوقي، كما قدم لها يد المساعدة يوسف وهبي ونصحها بالمجيء إلى مصر وأرسل لها تذكرة السفر.

أفلام نور الهدى

وشاركت نور الهدى في بدايتها مع يوسف وهبي بفيلمي "جوهرة" عام 1943، و"برلنتي" عام 1944، كما شاركت في عدة أفلام ناجحة وصلت إلى 25 فيلما منها "عايزة اتجوز" لفريد الأطرش، وفيلم " شباك حبيبي" مع عبد العزيز محمود وأنور وجدي، و"قبلني يا ابي" لمحمد فوزي، و"حكم الزمان" لعماد حمدي، و"أفراح" لمحمود ذو الفقار، وكان آخرها فيلم "حكم قراقوش" عام 1953 .

أغنيات نور الهدى

ويسجل مشوار نور الهدي الغنائي العديد من الأعمال المميزة، منها "هل هلال العيد"، "يا ساعة بالوقت اجري"، "ألم على ألم"، "بحبك يا ولفي"، "لست أدري"، وأيضا عدد من الديوهات الشهيرة منها "شباك حبيبي" مع عبد العزيز محمود، "عايزة أقولك" مع محمد فوزي.