حكاية إدمان توم هانكس للآيس الكريم ليزيد وزنه 30 كيلو بـ cast away

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 9 من يوليو مع عيد ميلاد واحد من أهم نجوم هوليود وأكثرهم جماهيرية حول العالم، وهو النجم توم هانكس الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم وسط احتفاء من جانب محبيه حول العالم ممن يكنوا له محبة واحترام كبيرين لما قدمه من أدوار استثنائية خلال مسيرة ممثل لن يتكرر بسهولة في تاريخ هوليود.

وبعيداً عن أدواره العديدة نسلط الضوء خلال هذا التقرير عن دور الآيس الكريم فى حياته الذى ساعده على تجسيد شخصيته الشهيرة في فيلم (A League of their own وcast away)، حيث حاول هانكس وقتها زيادة وزنه ليكون ملائما للدور.

ولأن الوقت لم يكن كافياً ليتبع نظاما غذائيا لمدة طويلة لذا قام هانكس باتباع نظام غذائي صارم على طريقته الخاصة، حيث فضل شراء الآيس كريم يومياً بصورة كبيرة من محل بجانبه ليزيد وزنه 30 كيلو ويلعب شخصيته في الفيلم الأول، وبينما كان الفيلم الثاني يتطلب الظهور بوزن زائد في البداية قبل أن يلقى علي جزيرة يعيش عليها وحيداً لفترة طويلة استلزم منه أثناء التصوير أن يتبع نظام غذائي أكثر قسوة كي يفقد وزنه ويظهر بالصورة التي تلائم شخصية تعيش وحدها على متن جزيرة.