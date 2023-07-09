شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ بعد أغنية "حنفية الجدعنة": شغال على أغانى سينجل الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم طارق الشيخ فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حنفية الجدعنة" التي طرحت مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه، وهى من كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني .

وأضاف أغنية حنفية الجدعنة تحمل عددًا من الرسائل من أهمها أصل البنى آدم، ومدى علاقته مع البشر اللى حوليه.

وأشار إلى أنه يحضر هذه الفترة عدة أغانى سوف يطرحها على طريقة اغانى السينجل، وتحمل عددًا من المفاجآت.

تقول كلمات الأغنية: حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى أصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني.

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية

وطرح مؤخرًا طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي.يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وكان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الإنجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.