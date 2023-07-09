شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل جيهان السادات.. قصة اختيارها لميرفت أمين للعب شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل السيدة جيهان السادات التى توفيت زى النهاردة 9 يوليو من عام 2021 قبل عامين، التى تعد شخصية ثرية للغاية خلال مشوار حياة حافل بالدراما، عكسه من جسدوا أدوارها على شاشة السينما بفيلم أيام السادات من مني زكي فى مرحلة الشباب لـ ميرفت أمين فيما بعد، وهو ما كشفت الأخيرة كواليسه فى حوارات سابقة حينما أكدت أن السيدة الراحلة جيهان السادات هي من اختارتها للعب شخصيتها.

وقالت الفنانة ميرفت أمين بخصوص ذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامح صاحبة السعادة "أنا جالي أحمد زكي الله يرحمه وكلموني عن فيلم أيام السادات وهو وقتها كان نفسه يجيب منه بنتي تعمل دور جيهان السادات وهيا صغيرة علشان القلبة يبقي فيه شبه بينا هيا تعمل دورها وهيا صغيرة وأكمل وهيا كبيرة، ولكن ما حصلش، وطبعا لما جت منى زكى متحسش أنها مش شبهي".

وتابعت ميرفت أمين في لقاء تليفزيوني مع الفنانة إسعاد يونس: "قالي أحمد زكي إن جيهان هانم هيا اللي طلبتك وقالت هيا دي اللي تعمل دوري فروحنالها طبعا وقعدت أراقبها بتتعامل إزاى وبتتكلم إزاس وبتحط إيديها إزاي وقالتلي أنتى أكتر حد ممكن يعمل شخصيتى".

ويعد فيلم أيام السادات من أشهر الأفلام التى تناولت سيرة الرؤساء فى السينما المصرية، حينما تناول حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى عمل من إخراج الراحل محمد خان، كما ضم مجموعة كبيرة وقتها من النجوم ممن شاركوا خلال هذا الفيلم الذى تطرق لذكريات النكسة والانتصار فى حرب 73، إلى السلام فيما بعد مثلما ظهر بأحداث الفيلم.