شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن حفاوة استقباله فى حفل لبنان: قابلت طاقة حب وحماس غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم تامر حسنى عن سعادته بالاستقبال الجماهيرى الحافل فى لبنان خلال تقديم حفله الغنائى ضمن حفلاته المتتالية التى يحييها فى مختلف الدول على مدار موسم الصيف، ونشر نجم الجيل مجموعة صور مميزة من الحفل عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

قال تامر حسنى، فى تعليقه على الصور: "حفل لبنان حقًا حفل للتاريخ.. استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية.. استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائى كل هذا الوقت لحظة مش هنساها تم تسجيلها فى حياتى من أهم اللحظات اللى حسيت بيها بكرم ربنا فى مشوار حياتى بشكل عام".



تامر حسني في حفل لبنان



حفل تامر حسني في لبنان

وأضاف: "حسيت بالحب والانتصار.. من فرحتى حسيت مش قادر أقف مش قادر أغنى مش عارف اتكلم مش لاقى كلام يوصف محبتى ليكم ويعبر عن الفرحة اللى دخلتوها قلبى"، وتابع: "شعب لبنان الغالى الحبيب من كل قلبى شكراً لمحبتكم الصادقه شكراً لكل من أشرف على هذا الحفل الأسطورى شكراً صحافة وإعلام لبنان الغالى".

واستطرد: "شكراً للسيد حسين كسيره، على مجهوده الخرافى.. يا حسين أنت عملت حدث مشرف أنا فخور بيه جداً.. شكراً ياسر الحريرى المبدع المخلص.. شكراً العبقرى أحمد عصام، ورجال الأمن اللبنانى الغالى اللى تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخى.. شكراً كل فريق عملى المجتهد اللى مش بينام لحظة عشان نطلع كلنا بالشكل ده.. شكراً الجاليات العربية العظيمة اللى حضرت.. شكراً الجالية المصرية الحبيبة اللى نورتنى.. شكراً لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب.. الحمد لله".



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