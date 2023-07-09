إيرادات فيلم بيت الروبي في دور العرض السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، أمس، السبت، إيرادات بلغت 2451812 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.

آخر أعمال النجم كريم عبدالعزيز

يشار إلى أن يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.