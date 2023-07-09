شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ورغم إلغاء الكثير من الحفلات ما تسبب في ظلام فني في هذه الفترة، يظهر الفنان المصري تامر حسني كالشمس ليضيء الحياة من جديد بلبنان بعد استقباله بالزفة والورود وحمله على الأعناق.

يسجل حسني أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان، وظل الجمهور ينادي عليه قبل صعوده على المسرح بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة صعوده صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.



أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى

وعندما يرفع حسني المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع أول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور، واستمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد تاريخي لما يشهده أحد من قبل حتى جلس الفنان تامر حسني على أرض المسرح وقال: صوتكم الله مخلي رجلي مش شيلاني، هغني إزاي طيب.



أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى

وشكر تامر الشعب اللبناني ودولة لبنان والصحافة والإعلام اللبناني على كل هذا الحب وبدأ الحفل بأغنية هرمون السعادة التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة: "أنت اختيار - قولني كلام - هدلعني - حلو المكان - ليه طله - حبيتها يا ناس - عيش بشوقك ناسيني ليه - كفاياك أعذار - حلم سنين"، وأشهر أغانيه القديمة: "بنت الأيه - كل مرة - أكتر حاجة - أنا ولا عارف - تليفوني رن - يانا يا مفيش - ارجعلي - نور عيني - ميحرمنيش منك".



أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى

وأهدى أغنية كل سنة وأنت طيب لمجموعة أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم.. وظل يغني حسني ويلتقط الصور التذكارية على قدر الإمكان وفي لفته إنسانية كعادته أوقف الحفل أكثر من مرة وطلب من الأمن الدخول وسط الجمهور لمساعده بعض الحاضرين الذين أصيبوا بحالات إغماء من فرحتهم برؤيته وحماسهم الشديد وسط هذا الزحام الأسطوري وامتنع عن الغناء حتى اطمئن على الجميع واستكمل حفله التاريخي وأنهى الحفل بعرض مسرحي أذهل الحضور من براعته وبراعة حركاته الراقصة مع فرقته الاستعراضية على أشهر أغانيه: عمري ابتدى - ياتاعبني - بغير عليها - اللي جاي احلى – متوصينيش" في ميدلي سريع



أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى



أكبر حشد جماهيرى فى تاريخ لبنان فى حب تامر حسنى

وقدم موهبتين لبنانيتين ليا وكارولينا وقابلهم الجمهور بمنتهى الاستحسان واختتم الحفل بأغنيه تاج وهي أحدث إصداراته وتفاعل معها الجميع خصوصًا وكان هناك البعض من الجماهير يرتدون الماسك الأحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد (تاج) وعادة صيحات الحب لمجرد إحساسهم أنه سوف يغادر المسرح وقال لهم حسني: طب هغني شويه كمان بس أوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتئذي من الزحمة وظل يغني مجددًا ليعطي مساحة للخروج الآمن للجمهور وشكر السيد حسين كسيرة على التنظيم المبهر وشكر السيد ياسر الحريري متعهد الحفل وكل من بذل مجهود في هذا الحفل الأسطوري وشكر الشعب اللبناني الذي حمله على الأعناق منذ استقباله من المطار.. حقاً تامر حسني أسطورة فنية يشهدها التاريخ في عصرنا الحالي