شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات بعدسة طارق التلمسانى ورؤية محمد خان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت عدد من الصور ترشيحات المخرج محمد خان لدور چيهان السادات – التي تمر اليوم ذكرى رحيلها - لمرحلة الشباب فى فيلم أيام السادات بعدسة طارق التلمسانى، ويتضح فيها منافسة بين 3 وجوه لتقديم الدور وهى؛ منى زكى، ونيللى كريم، وحلا شيحة، ليذهب الدور فى النهاية إلى النجمة منى زكى.

لم تكن منى زكى هى الأقرب للدور، من وجهة نظر المخرج محمد خان، الذى رفضها فى البداية، لكن النجم أحمد زكى أصر عليها، ليبدأ خان التفكير فى الأمر بجدية لدرجة أنه أجرى لها 3 اختبارات كاميرا قبل أن يستقر عليها فى النهاية.

فى حوار سابق، قالت الفنانة منى زكى، "فى فيلم أيام السادات قدمت 3 اختبارات كاميرا ورفضنى المخرج محمد خان، رحمة الله عليه، لكن أحمد زكى أصر على وجودى فى العمل ومحمد خان وافق فى النهاية وكان سعيد جدًا بوجودى وطلبنى فى أعمال أخرى".

وعن كواليس علاقتها بالفنان أحمد زكى، أكدت أنها كل مرة تقابله كانت تقابل الشخصية التى يجسدها فى عمل فني.

ولم تكن علاقة المخرج الكبير الراحل محمد خان بالنجم الكبير أحمد زكى علاقة مخرج بفنان، لكنها كانت أعمق من ذلك، حتى إن النجم أحمد زكي وصف علاقته بخان فى أكثر من مرة بـ"علاقة أخوية"، تلك العلاقة والمسيرة التى أثمرت عن رحلة فنية لاثنين من أهم صناع السينما ليس فى جيلهما فقط، ولكن فى تاريخ السينما المصرية.

خان وزكى دائما ما كانا الخيار الأول عند بعضهما البعض، فكانت الأعمال تعرض على أحمد زكي فيرشح محمد خان كمخرج للعمل فإن كان خان مشغولا أو رافضا للعمل يبدأ زكي في التفكير في مخرج أخر، والعكس صحيح، وهو ما صرح به المخرج الراحل قبل وفاته، من خلال كشفه كواليس إخراجه فيلم "أيام السادات" مع الراحل أحمد زكي، حيث قال محمد خان: "دور السادات كان حلم أحمد زكى، وكنت موجود معاه فى الموضوع لمدة 5 سنين قبل ما يعمله، لكننى انشغلت عن تنفيذه بسبب أعمال أخرى، حتى أن زكى عرضه على مخرجين آخرين لكن المشروع أيضا لم يكتمل".

وأضاف "خان"، "عملت بحث كتير أوى فى الفيلم بعيدا عن الكتب، وجلست مع ابنة السادات الصغيرة، وكذلك السيدة جيهان السادات"، قائلا: "إن المشهد عندما مسك السادات يد جيهان فى السويس، لم يكن خيال سينمائى بل من واقع ما قرينة الرئيس الراحل"، وتابع "فى تفاصيل كتير جبتها لكن فى مشاهد اتشالت عشان أشد الفيلم شوية، منها جزء من خطبة، وأحمد زكى جالى بيخبط على الأرض".

وقال عن النجم الراحل أحمد زكي، "أحمد زكى ممثل نادر، ودائما أنا حاسس لو عاوز أبقى ممثل أكون أحمد زكى، وهو أيضا تمنى لو كان عمل مخرجا أن يصبح محمد خان، العلاقة بينا فنية أوي".