شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحصد بفيلم تاج إيرادات 31 مليونًا و600 ألف جنيه فى 11 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم تاج للنجم تامر حسنى إلى 31 مليونًا و600 ألف جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 داخل مصر، وذلك خلال 11 يوم عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 802 ألف جنيه أمس السبت لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية، اذ انطلق في السينمات يوم 28 يونيو الماضى.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

تدور أحداث فيلم تاج فى إطار كوميدي فانتازى، حول تاج الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب ، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.