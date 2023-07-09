شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: الأساتذة نعيش مع "الحياة" كأننا فى قلب الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتعنا بحفل النجم الكبير مدحت صالح الأخير الذى كان بدار الأوبرا المصرية، وكان بعنوان "الأساتذة" وبأغانيه التي كانت من زمن الماضى الجميل لكبار صناع الموسيقى فى الوطن العربى، والذى كان تحت رعاية وزارة الثقافة والشركة المتحدة للحدمات الإعلامية وتم نقله على شاشة قناة الحياة.



د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

أولاً: بالنسبة لمشروع "الأساتذة" وإحياء التراث المصرى بشكل مواكب للتطور الموسيقى، وهى فكرة نشيد بها في ظل انتشار أغانٍ غريبة علينا كمجتمع مصري اقتحمت حياتنا في غفلة من الزمن، ورعاية الشركة المتحدة لهذا المشروع أثقلته وأعطته قيمته المعنوية والأدبية ما يرجع الأمور الى نصابها الطبيعى، شكرًا للمتحدة والقائمين عليها وجهودها لحماية تراثنا الموسيقى واحيائه والحفاظ عليه.

شعار الشركة المتحدة

ثانيًا: نقل قناة الحياة لهذا الحدث الموسيقى على الهواء هو الأهم حيث جعلنا نعيش الحدث لحظة بلحظة، من داخل منازلنا وجعلت الملايين العاشقين للفن الجميل المحترم أن يكون لهم الحظ في الاستمتاع به ومتابعته دون عناء، وهذا ما عهدناه منهم خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أن فتحت للمصريين بابًا قيمًا يستطيعون به متابعة أعمال دار الأوبرا والحفلات والمهرجانات الموسيقية التي تقدم على مسارحها ونقل فعالياته على الهواء مباشرة من خلال شاشتها العريقة شكرًا لقيادات هذه المحطة ومجهوداتها التي يشيد بها كل المصريين الذين يشعرون بهذه النقلة والجهد المبذول.



محمو د التونى رئيس قناة الحياة

محمو د التونى رئيس قناة الحياة

د. خالد داغر

كما تابعنا جميعا الجهد الذى بذل في هذا العمل من كل فرد بدار الأوبرا التي استضافت المشروع وكيف زينت الأوبرا هذا اليوم كأنه يوم عيد فنى كبير، شكرًا لكل من ساهم في إمتاع المصريين بهذا الحدث شكرًا لجهودكم وإظهار مكانة القوة الناعمة، جميعًا تستحقون الإشادة والتقدير.