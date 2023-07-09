شكرا لقرائتكم خبر عن "حدوتة الأيام الباقية" فيلم جديد من إخراج ماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المخرج ماندو العدل لفيلم جديد يدخل تصويره خلال الفترة المقبلة يحمل اسم "حدوتة الأيام الباقية" حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم فيلم حدوتة الأيام الباقية (اسم مؤقت) إنتاج أحمد السبكي تأليف محمد صادق ومن بطولة أحمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت ومراد مكرم، فيلم رومانسي مختلف عن أي حاجة اتعملت في الـgenre ده أتمنى يعجبكم.

وانتهى ماندو العدل من تصوير أغلب مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجم محمد رمضان ونيللى كريم، من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى لكنه تأجل، ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.