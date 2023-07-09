لحظة هجوم أسد على الفنانة مادلين طبر وافتراسه يدها أمام أنظار الجميع!! – فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 02:48 مساءً - استضافت الفنانة مادلين طبر في برنامج “قعدة مع مادلين” مدرب الأسود محمد الحلو في أولى حلقات برنامجها على قناة “الحدث اليوم”.

مادلين طبر تتعرض لـ عضة أسد

وفي سابقة هى الأولى من نوعها تجرأت مادلين طبر وخلعت حذائها وتوجهت للأسد الكبير والمسمى بـ”روماريو” بعدما رأت أن الأسد الصغير “سيمبا” قد نام وجلست بجانبه أرضا.

وقامت مادلين باحتضان الأسد ليقوم بعضها في يدها اليسرى من انيابه لتقول للمدرب: “الحق بيعضني”، فتدخل حينها مدربه محمد الحلو وتراجعت مادلين إلى كرسيها.

وبعد الحلقة خرجت مادلين طبر من مدينة الإنتاج الإعلامي وتوجهت إلى مركز «فاكسيرا» للمصل واللقاح تنفيذا لنصيحة مجموعة الأطباء وتم حقنها بمادة تيتانوس بعد تورم الجزء الذي تم عضه.

ونشرت مادلين طبر صورا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، أظهرت آثار أنياب الأسد على ذراعها، قائلة: عضني الأسد روماريو، وأنا بحضنه وبدلعه بقلب جامد، فأنا امرأة لا تخاف وقد فعلت ذلك سابقًا، لكن روماريو من حبه للحضن عمل كدة لأن المدرب محمد الحلو قال لي أبدًا لم يحضنه إنسان بالشكل ده، وأن عضته علشان بيناغشني، وإلا كان أكل إيدي.

وتابعت: لكن طبعًا هروح لمركز المصل واللقاح لأخذ الحقنة الأولى “تيتانوس”، لأن الخرمين مكان النابين في دراعي الشمال ازرق، وورم.. يا ترى العين كده انفلقت ولا لسه؟.. يا ساتر.

آخر أعمال مادلين طبر

ومن جهة أخرى، يعتبر فيلم دكتور نبيل الجميل هو آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة مادلين طبر، والذي عُرض في دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا لدى الجمهور.

أبطال فيلم دكتور نبيل الجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من بطولة الفنان محمد هنيدي، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد حافظ، محمد الصاوي، مادلين طبر ونور اللبنانية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وأمين جمال وإخراج خالد مرعي.

وفي الدراما، يذكر أن آخر أعمال مادلين مطر كان مسلسل “ملف سري” الذي شاركت فيه ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني 2022 وقدمت خلاله شخصية “إلهام النجار” رئيسة تحرير لإحدى الجرائد الحرة.

الخليج 365

الخليج 365