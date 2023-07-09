غادة عادل تُثير الجدل بقضاء الإجازة الصيفية مع طليقها؛ هل يعودان مجددا؟ – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 02:48 مساءً - فاجأت الفنانة غادة عادل، جمهورها بقضاء أجازتها في اليونان مع طليقها المخرج مجدي الهواري وأولادهما وصديقتها الإعلامية إنجي علي.

في هذا السياق، شاركت غادة عادل جمهورها بصور من رحلتها في اليونان نشرتها عبر حسابها على Instagram.

غادة عادل في إجازة مع طليقها باليونان

وظهرت غادة عادل تتناول الإفطار مع أولادها وطليقها مجدي الهواري وصديقتها إنجي علي وابنتها تالا، ونشرت غادة عادل صورها وسط البحر وهي تستمتع بأجواء الصيف.

أبناء غادة عادل ومجدي الهواري

ولدى غادة عادل من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين، وانفـصلت غادة عن زوجها قبل حوالي 4 سنوات.

أكبر ابنائها هو محمد، ولقبه “ماريو”، وشارك في تمثيل مسلسل “مزاج الخير”، وأثار محمد مؤخرا ضـجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.

لدى غادة عادل ومجدي الهواري ابنة وحيدة هي “مريم”، وظهرت مؤخرا مع والديها في حفل تخرجها، ولدى مريم أيضًا صور كثيرة وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد، حيث تشبه والدتها إلى حد كبير.

لديها عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة في إعلان عام 2017، ظهر عبدالله من قبل مع والدته غادة عادل، والفنان رامز جلال.

لديها حمزة أيضًا وكان أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد إصابته بكسر في قدمه.

مرعي البريمو.. جديد غادة عادل

على جانب آخر، تنتظر غادة عادل عرض أحدث أفلامها “مرعي البريمو” الذي تشارك بطولته مع الفنان محمد هنيدي.

وفيلم “مرعي البريمو” يجمع محمد هنيدي بالفنانة غادة عادل، ويعود فيه للتعاون مع المخرج سعيد حامد بعد 21 عاما من تعاونهما في فيلم “صاحب صاحبه”.

البطة الصفرا

كما تنتظر الفنانة غادة عادل عرض فيلم “البطة الصفرا” بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

“البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ومؤخرًا تم الانتهاء من تسجيل 3 أغاني سيتم استخدامهم للترويج الدعائي للفيلم، غناء عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب، كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، هندسة صوتية ماهر صلاح.

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