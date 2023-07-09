شيرين رضا تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي.. والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:50 مساءً - احتفلت نور عمرو دياب، بيوم ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا برسالة حب وجهتها لها من خلال خاصية الستوري الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام“.

ونشرت نور صورة تجمعها بوالدتها في طفولتها، وعلقت عليها كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة”.

نور عمرو دياب تحتفل بيوم ميلاد والدتها

وأشارت ابنة عمرو دياب إلى أنها حصلت على الكثير من التشجيع والدعم من والدتها واصفة إياها بأنها أفضل أم في هذه العالم، موجهة لها رسالة: “أنت إلى حد كبير أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها.. قدمتي لي الكثير من الدعم والمساعدة لأصبح ما أنا عليه الآن أنت تستحقين كل ما هو جيد في هذا العالم”.

وتابعت: ” لقد أرشدتني لكي أصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم، فأنتي تستحقين كل شيء جيد في هذا العالم.. أنا أحبك جداً وأتمنى لك أفضل يوم”.

وجاء ذلك بعد احتفال شيرين رضا في الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب عبر صورة من طفولتها شاركتها عبر إنستغرام وعلقت عليها معبرة عن حبها الشديد لها: “عيد ميلاد سعيد كل أيامك ضحك وسعادة يارب.. أحبك كثيراً حبيبتي”، لترد عليها بتعليق جاء فيه :” شكراً كثيراً أمي.. أحبك كثيراً”.

شيرين رضا :

يذكر أن شيرين رضا من مواليد عام 1968، وتبلغ من العمر الآن (55 عامًا) وفي عام 1989 لفتت الأنظار عندما قامت ببطولة فوازير “فنون”، وهو عرض تلفزيوني استعراضي ضمن سلسلة شهيرة اعتاد تقديمها المخرج الراحل فهمي عبد الحميد خلال شهر رمضان، بعد ذلك قامت بدراسة تصميم الأزياء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، لذلك جاء انطلاقها الثاني بفيلمين متتاليين أمام النجم الراحل أحمد زكي، وهما “نزوة” في 1996، وفيلم “حسن اللول” في 1997، لكنها توقفت فترة ثم عادت في مسلسل “لحظات حرجة” عام 2007.

آخر أفلام شيرين رضا

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا كان فيلم “مغامرات كوكو” من بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وأوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وظهور خاص منة فضالي، من إنتاج عمرو طنطاوي، قصة وإخراج اسماعيل فاروق، وإشراف عام هشام رضا.

أعمال شيرين رضا المرتقبة

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة شيرين رضا، في «فيلم الملحد» وهو فيلم درامي جديد، حول التطرف الديني.

شاركها في العمل كلًا من: محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، تارا عماد، تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

وأيضًا تشارك في فيلم “بنات رزق” فيلم كوميدي، تدور أحداثه حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، وشاركها في العمل كلًا من: مي عمرو، أروى جودة، غادة عادل، رزان المغربي، يوستينا إسحاق.

يُذكر أن آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل «شغل في العالي»، مع النجمة فيفي عبده الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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