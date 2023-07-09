بـ إطلالة لا تليق بها.. أصالة تظهر بفستان أبيض “غريب” يُشبه القفطان.. شاهد كيف بدت؟!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 03:50 مساءً - أحيت النجمة السورية أصالة نصري حفلا في المغرب مؤخرا، وارتدت فستانا أبيض اللون يشبه القفطان.

وظهرت أصالة بفستان أبيض من تصميم رامي العلي، ورغم أناقة الفستان لكنه لم يكن مناسبا لطول أصالة وقوامها، فأظهرها أقصر، كما أن الأكمام جاءت واسعة للغاية عليها.

إطلالة أصالة في حفلها بالمغرب

ونسقت أصالة على الفستان عقدا Shocekr من اللؤلؤ وعليه حجر أخضر في المنتصف ونفسها في الأقراط.

تزينت أصالة بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها تفاعل كبير من قبل متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أصالة تحتفل بزفاف شقيقها أنس

على جانب آخر، احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري قبل أيام بعقد قران شقيقها أنس نصري على شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وحضر حفل الزفاف المطرب رامي صبري الذي قدم للعروسين مجموعة من أغانيه، كما حضر المطرب مصطفى حجاج الذي شارك رامي صبري غناء “خاصمت الشوارع”، كما تواجد الملحن محمود الخيامي.

وانتشر فيديو لأصالة من الحفل الذي تلى عقد القران وهي ترقص مع زوجها فائق حسن على أنغام أغنية “تعالى أدلعك”،

أصالة تهنئ زوجها فائق حسن بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، هنأت المطربة السورية أصالة نصري زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أصالة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “وجودك بحياتي خلّى لحياتي معنى .. أسعدتني وأكتر من ما تمنيت أحببتني.. لو لم يطلع عليّ فجر جديد أنا معك ألف حياة كما تمنيتها عشتها بطيبك باهتمامك بعطاءك بكرمك منّ كلّ الحياة اكتفيت”.

وأضافت: “كلّ سنة وأنت يا دنيتي سالم يا روحي بخير يا نور عيوني بصحّة وعافية ونجاح ويحفظك ويحفظ محبتنا وتضلّك نور تضوي الدّنيي بقلب متل نقاوته قليل قابلت، أنا بحبك وبحب حُبّك وكلّي امتنان وحمد لربّ العالمين الّلي جمعنا ، دعيت ربّي يختار لي ما فيه خير إلي وعرفت استجابته لمّا شفتك يا كلّ الدّنيي يا حبيبي”.

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