فيلم بيت الروبي| 10 أسباب وراء نجاحه في موسم أفلام عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم بيت الروبي، للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، يحصد أعلى إيرادات في شباك تذاكر موسم أفلام عيد الأضحى 2023، كما أشاد عدد كبير من الجمهور الذي حرص على مشاهدته في دور العرض السينمائية.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها أسباب نجاح فيلم بيت الروبي:-

فيلم اجتماعي كوميدي مناسب لجميع أفراد العائلة.

يناقش قضايا السوشيال ميديا.

وجود كيميا بين النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

عودة النجم كريم عبدالعزيز للكوميديا التي اعتاد عليها جمهوره قديمًا.

رؤية وبصمة المخرج بيتر ميمي المختلفة تظهر في العمل.

الفنانة نور تقدم شخصية جديدة تنال إعجاب متابعيها.

أغنية "سمع هس" للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز داخل الفيلم تصنع البهجة بشاشات السينما.

تتفاعل مع قصة الفيلم أثناء مشاهدته بدور العرض.

تستطيع مشاهدته أكثر من مرة دون الشعور بملل.

تنتهي من العمل بطاقة إيجابية كبيرة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، أمس، السبت، إيرادات بلغت 2 مليون و450 ألف جنيه، ليصل إجمالى مع حققه الفيلم حتى الآن 83 مليونًا و725 ألف جنيه حتى الآن.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.

آخر أعمال النجم كريم عبدالعزيز

يشار إلى أن آخر أعماله فيلم كيرة والجن ويرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

آخر أعمال النجم كريم محمود عبد العزيز

يذكر ان آخر أعمال النجم كريم محمود عبدالعزيز، فيلم “شلبي”، وتدور أحداثه حول الشاب (صابر)، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق (صابر) حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم (شلبي)، وسرعان ما يخوض (صابر) أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

فيلم "شلبي"، بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.