التفاصيل الكاملة لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولي

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولي ومن المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 15 الى 20 يوليو من العام الجاري.

وأعلن الكاتب أيمن الحكيم رئيس مهرجان "السينما العربية" بشرم الشيخ، عن أسماء المكرمين في الدورة الأولى من المهرجان، حيث تقرر تكريم الزعيم الفنان عادل إمام عن مشواره الفني الذي تجاوز الـ 60 عاما وشعبته الكبيرة بين الشعوب العربية، ويقدم المهرجان احتفالية خاصة عن الزعيم بمناسبة مرور 60 سنة فن، وسيحضر هذه الاحتفالية كل شركاء التجربة، من نجوم ومخرجين، وكتاب، ومدراء تصوير وغيره، ليتحدثوا عن تجربتهم مع الزعيم، كما سيقام معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجم عربي اتفق على حبه كل العرب.

وأعلن المهرجان عن تكريم الفنانة بوسي باعتبارها تجربة سينمائية لم تأخذ حظها من الاهتمام، ولا سيما أنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وقدمت العديد من الأدوار المهمة طوال مسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن ينتج المهرجان فيلما تسجيليا عنها، بالإضافة إلى كتاب يتحدث عن أهم خطواتها السينمائية.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة الكويتية "حياة الفهد"، والتي تعد من أبرز الفنانات الخليجيات اللاتي حجزن لأنفسهن مكانة في قلوب الجمهور العربي كله.

كما أعلن المهرجان عن احتفاليه للكاتب الراحل طه حسين عن 50 سنة سينما التي تعيد الاعتبار للدور الثقافي للسينما وستشمل الاحتفالية الاحتفاء بالأفلام التي تم تقديمها عن طه حسين، والأفلام التي أخذت عن رواياته.

وتم الإعلان عن مبادرة تهدف إلى التواصل مع المخرجين من عرب المهجر والتي يشرف عليها الناقد الفني الدكتور "صلاح هاشم"، والتي تهدف إلى إقامة جسر تواصل مع السينمائيين العرب من عرب المهجر الذين لديهم تجارب سينمائية حان الوقت أن نلقي الضوء عليها.

وقرات إدارة المهرجان تحديد عدد من بروتوكولات التعاون الداعمة للمهرجان منها على سبيل المثال الجامعة العربية، واتحاد الفنانين العرب، ومكتبة الإسكندرية التي ستقوم بعمل مجموعة ورش سينمائية لذوي القدرات الخاصة أثناء المهرجان، بالإضافة إلى استضافتها لصناع الأفلام الفائزة، وإقامة عروض خاصة لهذه الأفلام داخل مقر المكتبة.

أعضاء اللجنة العليا للمهرجان

تضم اللجنة العليا بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية كلا من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين، وهند صبري، والسينارست مدحت العدل، والمنتج الكويتي يوسف العميري، والمخرج خيري بشارة، والسيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي، والفنان القدير جمال سليمان.

الأفلام المشاركة في مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

في البداية وقع اختيار إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، على فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى منتصف يوليو الجاري.

"قمر دمشق" فيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو و إخراج نضال سعد الدين قوشحة ، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الإبداعية التي حققها نزار قباني خلال مسيرته.

كما أعلنت المخرجة مروة السوري عن مشاركة فيلمها التسجيلي القصير "قلبي ومفتاحه" في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما التسجيلية الروائية المعبرة عن حب بطلة العمل لعالم السينما، وكيف أثرت على وجدانها النفسي ومن ثم العملي، الفيلم تم إنجازه في إطار المشاركة في ورشة "هي في السينما"، والتي نظمت دورة استمرت على مدار أربعة أيام لتعليم فنون السينما والخروج بعمل فني يتم صناعته بواسطة الهاتف المحمول، وقام بتقديمها المخرج ناجي إسماعيل.

ويشارك المخرج الشاب كريم إسماعيل، بفيلمه "دكتور عمر"الفيلم من تأليف وإخراج كريم إسماعيل، بطولة أحمد حافظ ونورا مهدي، تصوير محمود شاهين، ومأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل لدكتور في عيد الحب 2020.

الملكة الأخيرة

ووقع اختيار إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، على الفيلم الروائي الطويل "الملكة الأخيرة"، وهو من إخراج مشترك لعديلة بن ديمراد وداميان أونوري، ليمثل الجزائر فى المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان، ويعد فيلم "المملكة الأخيرة" أحد أهم الأفلام التاريخية، التي تتناول حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، حيث تدور أحداثه حول الملكة "زفيرة" التي تعتبر "رمزا للنضال" لأنها رفضت مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها وقاومت الغزو الإسباني وتصدّت لكل المؤامرات التي كانت تُحاك ضد زوجها قبل وفاته، وفضلت في النهاية إنهاء حياتها بنفسها على الاستسلام للغزاة الإسبان.

الفيلم اشترك في إخراجه داميان أونوري مع عديلة بنديمراد، التي قامت أيضا بدور البطولة، وهو دور آخر ملكات الجزائر "زفيرة" زوجة الملك سليم التومي، الذي صعد إلى السلطة في أوائل القرن السادس عشر، ويشارك في البطوله دالي صلاح ،ومحمد طهار، إيمان نويل،نادية تيريزكويس، وآخرين.

كما يشارك الفيلم السوري "الطريق" في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولى، و يعد ضمن إنتاجات المؤسسة العامة، ويكشف عن أهمية الاعتناء بالأطفال، وكيفية كشف عن الجوانب الخفية في قدراتهم الإبداعية.

الفيلم سيناريو وحوار وإخراج عبداللطيف عبدالحميد، وشارك بالسيناريو عادل محمود، إشراف عام، مراد شاهين، بطولة موفق الأحمد، غيث ضاهر، مأمون الخطيب، محمد شمّا، أحمد كنعان رند عباس، تماضر غانم، ماجد عيسى، رباب مرهج، نبراس ملحم، عدنان عربيني، راما الزين، علاء زهر الدين، هاشم غزال، وخالد رزق.

أعلنت المخرجة الشابة شيماء طافش مشاركة فيلمها الروائي القصير "راضية" في مسابقة الافلام القصيرة بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 15 إلي 20 يوليو المقبل.

الفيلم يتناول موضوعا هاما حيث يسلط الضوء على عدة محاور من بينها عمالة الاطفال والتي صارت أمرا واقعا في حياة معظم الأسر الفقيرة التي تضطر لتشغيل أولادها للمساعدة علي المعيشة.