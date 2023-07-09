شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز لـ بيتر ميمى: يا رب دائمًا يقدرنا ونسعد الناس حبيبى يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج بيتر ميمى، عن سعادته لتحقيق أحد أحلامه وهو العمل مع النجم كريم عبد العزيز من خلال فيلم بيت الروبى، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "الحمد لله أحد أحلامي اتحققت اعمل فيلم سينما لكريم عبد العزيز"، ليرد كريم عليه قائلا: "حبيبى يا بيتر.. ده أنا اللى تشرفت بالشغل معاك سواء سينما أو تليفزيون.. يا رب دائما يقدرنا ونسعد الناس.. حبيبى يا بطل".



كريم عبد العزيز

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.