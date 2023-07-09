شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تنقل عالم باربى الخيالى للواقع فى حملة ترويج فيلمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون باربي عالما من الخيال فقط، لكنها تتحول إلى الواقعية بلمسة النجمة مارجوت روبى عندما بدأت جولتها الصحفية الدولية للترويج لفيلم الكاتبة جريتا جيرويج الذى أخرجته فى وقت لاحق من هذا الشهر "Barbie".

التزمت روبى ومصممها أندرو موكمل، التزامًا تامًا بتقديم بعض إطلالات باربى الشهيرة، والتى شاركها على "إنستجرام"، وفى إحدى الصور، ظهرت روبى ترتدى فستانًا صيفيًا مخططًا باللونين الأبيض والأسود من هيرفيه ليجيه يشبه رومبير باربى الأصلى للشاطئ فى عام 1959.



ابطال الفيلم في عرض خاص



اطلاله لمارجوت بين الابيض والوردي

وفى صورة أخرى خلال العرض الأول فى سيول، ظهرت روبى بمجموعتين مختلفتين من اللون الوردى الساخن اشتهرت بهما باربى عام 1985، إضافة إلى إطلالة Day to Night Barbie، وهى بدلة بطول الركبة وثوب من التول اللامع، تم تحديثه من قبل Versace.

وحسب ما نشره موقع cnn، ظهرت مارجوت روبى، وريان جوسلينج، بطل الفيلم، بأزياء باللون الوردى الزاهي، وهو أسلوب أزياء يضرب على وتر عالم باربى الحساس، حيث تتصاعد الإثارة والجدل حول الفيلم الذى أنتجته شركةWarner Bros. Pictures ، ويعرض هذا التقرير ملابس مارجوت روبى المستوحاة من عالم بابرى التى ارتدتها للترويج للفيلم.



مارجوت روبي بفستان لامع من ازياء باربي



مارجوت روبي في اطلاله باربي الكلاسيكية

وكانت مارجوت روبى، حرصت - فى وقت سابق - على الترويج لفيلمها الجديد "باربى" أثناء تواجدهما فى سيول داخل كوريا الجنوبية، وذلك بعدما ظهرت فى المؤتمر الصحفى وهى على طريقة باربى بإطلالة باللون البينك تماماً.

جاء ذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة لفيلم Barbie التريللر الرسمى للعمل، بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى، وأشاد المعجبون به بعد إلقاء نظرة على عالم باربى لاند المبهر.



مارجوت روبي في العرض الخاص بالمكسيك



مارجوت في اطلال من عالم باربي

وهو الفيلم التى تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة.

ويحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، الفيلم الجديد Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبى المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.