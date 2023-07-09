شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية الفنان الكبير "محمود مرسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط خلال دورته التاسعة والثلاثين بمئوية الفنان الكبير "محمود مرسي" وذك تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة.

حيث يعد الفنان الراحل من مواليد عام 1923 وقدم علي مدار مشواره الفني العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، ومن أهمها : السمان والخريف، شيء من الخوف، الليلة الأخيرة، حد السيف.

ومن المقرر أن يصدر المهرجان كتاباً عن مسيرة الفنان الراحل يقوم بإعداده الناقد د. وليد سيف وسيتسلم درع التكريم نجله د. علاء محمود مرسي .

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .