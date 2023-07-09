جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو في أجرأ إطلالة على الإطلاق.. وياسمين صبري تتشبه بها! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 9 يوليو 2023 05:44 مساءً - أحدثت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وخليلة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ضجة بصورها الجديدة التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

إطلالة جديدة لـ جورجينا رودريغز

حيث ظهرت في الصور على متن اليخت الخاص بهما، وبدت مرتدية فستان قصير للغاية باللون الأصفر ونسقت معه نظارة شمسية وحقيبة باللون الأسود وحذاء شفاف.

أما من الناحية الجمالية فقد تركت خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وطبقت مكياج هادئ يتناسب مع المكان والإطلالة.

الصور كشفت عن تفاصيل جسدها بشكل واضح الأمر الذي أثار غضب الجمهور وجعلهم ينهالون بالعليقات السلبية.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها جورجينا الجدل، فدائماً ما تثير الجدل بإطلالتها الجريئة التي تتجاوز فيها حدود المعقول.

ياسمين صبري بإطلالة مشابهة لجورجينا

ظهرت الفنانة الشابة ياسمين صبري، مؤخرا بملابس البحر من داخل المسبح في أحدث ظهور لها.

ونشرت النجمة المصرية ياسمين صبري صورها مرتدية ملابس البحر، معلقة بقولها:”بارا بارا باراديس”.

وأعادت صور ياسمين للأذهان صور عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أيام في البحر.

وربط المتابعون بين ظهور ياسمين في البحر، وظهور جورجينا مع رونالدو بنفس الإطلالة قبل أيام، معتبرين أنها تنافس عارضة الأزياء.

وليست تلك الإطلالة الوحيدة لياسمين التي تعتبر تقليدا لجورجينا، حيث اعتمدت الظهور في أكثر من مناسبة بملابس ومجهورات تشبه التي ارتدها شريكة رونالدو.

أول تعليق من ياسمين صبري بعد اتهامها بتقليد جورجينا

من ناحية أخرى، ردت الفنانة ياسمين صبري، على اتهامات تقليدها العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة كريستيانو رونالدو، موضحة أن تعرضت مؤخرًا لتشبيهها بالنجمة الأمريكية كيم كرديشان.

وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بـ كيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد جورجينا، أنا نفس الست بس هما غيروا أنا بقلد مين؟.

وأضافت ياسمين صبري: مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو ده اللي بيتقال.

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