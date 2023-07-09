شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا صلاح عبد الله تطلب الدعاء لزوجها بعد تعرضه لحادث كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المذيعة دنيا صلاح عبد الله عبر حسابها على فيس بوك مجموعة من الصور تعكس حادثة تعرض لها زوجها مؤخرًا، وعلقت عليها بكتابة: "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، زوجي عمل حادثة كبيرة".

وما أن نشرت البوست حتى انهالت عليها التعليقات التى تمنت لزوجها الشفاء، وألا يكون تأذى من الحادثة.



بوست دنيا صلاح عبد الله

من ناحية أخرى كان قد أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض تكريم النجم الكبير صلاح عبد الله، خلال حفل افتتاح دورته الـ 16، والتي ستنطلق في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.