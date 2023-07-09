شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحدد عروضها المشاركة فى مهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عروضها التي ستشارك وتتنافس في المهرجان القومي للمسرح المصري، واختارت لجنة مكونة من أسامة أبوطالب وعادل عبده الناقد محمد بهجت، الفنان هانى كمال، المخرج تامر كرم ، وعمرو الأشرف، الفنان وليد الشهاوى 6 عروض مسرحية للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري، بواقع 5 عروض لفرق الأقاليم والتجارب وعرض واحد لفرق النوادي.

العروض التي تم اختيارها هي: "السراج" لقصر ثقافة طنطا، "يهودى مالطة" لقومية الإسكندرية، "رضا " لقومية الإسماعيلية، "عادلون" لإقليمية بورسعيد، "سالب واحد" لقصر ثقافة المحمودية، "مسافر ليل" لنادى مسرح الأنفوشى، كما استقر رأى اللجنة على اختيار عرضى: "الدمية البرية" لقومية القاهرة، و "اغتصاب" لقصر ثقافة الأنفوشى، وفقاً لترتيب اللجنة كعرضين احتياطيين.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.