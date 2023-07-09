شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهما سويا.. هل توجد علاقة حب بين رامى مالك وإيما كورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم المصرى العالمى رامى مالك وهو يقضى يومه بالقرب من نجمة The Crown إيما كورين فى حفل BST Hyde Park الذى أقامته Bruce Springsteen فى لندن يوم السبت، وانضم الممثل، البالغ من العمر 42 عامًا، إلى نجمة مسلسل ،Netflix 27 عامًا، فى مقاعدهم للاستمتاع بالعرض على ما يبدو وضع رامى يده على ركبة إيمًا.



ايما ورامي

يأتى ذلك وسط تقارير عن انفصال الفائز بجائزة الأوسكار عن صديقته منذ فترة طويلة.

إطلالة غير رسمية

وظهر رامى بإطلالة غير رسمية فى النزهة مرتديًا سترة بيضاء وسراويل جينز، والنجم الذى شوهد آخر مرة مع لوسى فى BAFTA's فى فبراير، ظهر بعيدًا عن الأنظار خلف الظلال نظارات شمسية داكنة بينما كان يشق طريقه بين التجمعات.



رامي مالك و إيما كورين يقضيان وقت سويا

بينما ظهرت إيما التى اشتهرت بتقدمها شخصية الأميرة ديانا فى فيلم The Crown أنيقة فى سترة سوداء مع جينز أبيض، وأكملت المظهر بزوج من نظارات الشمس الداكنة زوجًا من أحذية Adidas الرياضية المريحة، وظهرت إيما بشعر أشقر قصير ومكياج خفيف وسلسلة ذهبية بسيطة.



رامي مالك و إيما كورين

وبدا الثنائى مرتاحين وكانا يميلان معًا ويتحدثان باهتمام، فى حين حاول موقع الديلى ميل البريطانى التواصل مع أيا منهما ولكن لم يحصل الموقع على رد بخوص تلك العلاقة.



علاق حب بحياة رامي مالك

وفقًا لموقع Life & Style، فقد بدأ انفصال رامى ولوسى عندما تم تصوير الممثل وهو برفقة ليا سيدو ‏ نجمة فيلم No Time To Die.

وكان قد أكد الثنائى علاقتهما الرومانسية فى عام 2018 بعد أن قاما ب معًا ببطولة فيلم السيرة الذاتية لفريدى ميركورى لعام 2017.