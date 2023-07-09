أعمال بيتهوفن وباخ بأنامل مواهب الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تنظيم حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى ( الفيولينة ) .

تفاصيل حفل مواهب الأوبرا على خشبة المسرح الكبير

ياتي العرض بتدريب من الدكتور فوزي ابراهيم ونهاد جمال الدين بمشاركة ضيفتا الشرف الدكتوره نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يوليو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ريدنج ، باخ ، هاندل ، برامز ، بيتهوفن ، شومان ، فيفالدى وغيرهم .. أداء رانا علي ، هنا هاني ، سيلينا محمد ، كارمن أحمد ، كنزي محمد ، تيم الله شادي ، ياسين ايمن ، يحيي اسامة ، جويس أسعد ، فرح تامر ، لوسيندا تامر ، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد . يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراس