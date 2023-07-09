شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلم "البطة الصفرا" بطولة غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل على موعد طرحه، حيث تم تحديد الموعد بدور السينما في أول أغسطس المقبل كما تم طرح بوسترات فردية لأبطال الفيلم، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.



محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن



غادة عادل غادة عادل

كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبد الله وسامي مغاوري بالإضافة إلى الفنان عمرو رمزي، ويارا عزمي، والفنانين احمد طارق واسماعيل فرغلي وأنور، ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقا.وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود، وإخراج عصام نصار.

صلاح عبد الله

وكان انتهى صناع فيلم البطة الصفرا من تسجيل ثلاث أغاني خاصة بالفيلم سيتم طرحهم كمواد دعائية للفيلم بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح، وجاءت الأولى بصوت الفنان عبد الباسط حمودة والثانية للفنان أحمد أمين وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.