شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة ساندى: أفتخر بمشاركتى فى فيلم "تاج" مع النجم تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ساندى عن سعادتها لنجاح فيلمها الأخير "تاج" التي شاركت في بطولته مع النجم تامر حسنى ودينا الشربينى، وقالت لـ"الخليج 365": أنا أفتخر بمشاركتى في الفيلم نظرًا لضخامة الفيلم وأنه أول فيلم سوبر هيرو في الوطن العربى لافتة إلى أنها كانت تعلم من تامر عن الفيلم من عامين، ولم تعلم أنه قد ينوى اختيارها ضمن فريق عمل الفيلم.

وأعلنت شركة سينرچي في بيان على صفحتها الرسمية كونها إحدى الشركات المنتجة لفيلم تاج للنجم تامرحسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية، وأكدوا أنها خطوة ذكية وجريئة من النجم تامر حسني فتحت بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية وأشادت الشركة أيضًا بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن 312 مليون جنيه داخل وخارج البلاد في 12 يومًا فقط، وما زال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني، على فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.