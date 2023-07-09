شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الروبى يصبح رابع أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما وصلت إيراداته إلى 83 مليونًا و450 ألف جنيه حصدها في 18 يوم فقط، ليحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للايرادات في السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في حصد الإيرادات والارتقاء إلى مرتبة أعلى في القائمة خلال الأيام المقبلة.

ويحتل المراكز الأولى في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية، فيلم "كيرة والجن" الذى حصد 120 مليون جنيه، و"الفيل الأرزق 2" بايرادات وصلت إلى 104 مليون جنيه، و"ولاد رزق 2" الذى حقق إيرادات 101 مليون جنيه، فيما يحتل فيلم كازابلانكا المركز الخامس بايرادات بلغت 80 مليون جنيه.

وسجل بيت الروبى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية الأسبوع الماضى الذى وافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وحصد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه كأول فيلم يصل إلى هذا الرقم، متخطيا الرقم الذى حققه الفيلم أيضاً يوم الجمعة الماضى وكان 9 ملايين و393 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.