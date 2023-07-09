رابح صقر يروج لحفه في الأحساء

ياسر رشاد - القاهرة - يروج المطرب رابح صقرلحفله المقبل بطريقة طريفة ، حيث شارك رابح جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،بصوره خاصة بالحفل وعلق عليها قائلا:" "جمهوري وأهلي في الأحساء، ألتقيكم يوم الجمعة. مشتاق لكم كثيراً يا حبايبي".

ومن المعروف أن يحيي الفنان السعودي رابح صقر عدد من الحفلات في موسم الصيف ،ومن المقرر أن حفلته المقبلة التي سيحييها في الأحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية، حيث سيطرب جمهوره في ليلةٍ فنيةٍ ساهرةٍ بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل، بتنظيمٍ من "روتانا"، وإشرافٍ من الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات "جولة المملكة 2023"، الجمعة 14 يوليو الجاري.



تفاصيل آخر حفلات رابح صقر

وقد شارك المطرب السعودي رابح صقر من قبل أيامٍ حفل غنائي ضمن "موسم الجيمرز"، لاقت أصداءً جيدة.

جولة المملكة 2023

تقام برعايةٍ من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيمٍ وإشرافٍ من "روتانا"، وهي الأولى من نوعها، خليجياً وعربياً، في المملكة العربية السعودية، وتمكِّن الجمهور السعودي في مختلف مناطق البلاد من الالتقاء بنجومهم من الجيلين، والاستمتاع بأغانيهم في حفلاتٍ متواصلةٍ هذا الصيف، بدءاً من نهاية مايو، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

نبذة عن رابح صقر

رابح صقر معني وعازفٌ وملحن وموزع موسيقي سعودي، ويعد من أشهر الملحنين في البلاد والخليج والوطن العربي، ولُقِّب بـ "موسيقار الخليج".

اعتمد على موهبته، ولم يتبناه أحد مثل بقية الفنانين، وأطلق باكورة أعماله عام 1982 "ألبوم يا نسيم الليل"، الذي احتوى على ستة أعمالٍ باللغة العربية الفصحى، وحققت نجاحاً باهراً، ثم أصدر "ألبوم صابرين"، ولقي عليه إشادةً كبيرةً من كثيرٍ من الفنانين، منهم الراحل طلال مداح، والفنان محمد عبده، بعدها أطلق "ألبوم أحبك"، وضمَّ ستة أعمالٍ، معظمها من ألحانه، وكرَّر في هذا الألبوم تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى عبر أغنية "يا بريق الماء".

وخلال فترة الثمانينيات، كوَّن رابح ثنائياً ناجحاً مع الشاعرة هتان، التي تعاون معها بدايةً في "ألبوم أنا والليل والقمرة"، واحتوى على ست أغنياتٍ، ثم أصدر "ألبوم مغرورة"، وضمَّ ستة أغنياتٍ أيضاً، وأدخل في ألحانها الآلات الغربية، كما قدَّم اللون العراقي بوصفه أول فنانٍ خليجي يفعل ذلك عبر أغنية "شوف إيش سوى".

وأصدر الفنان السعودي كذلك "ألبوم الجرح"، واشتمل على ستة أعمالٍ، جميعها من ألحانه، وكرَّر التعاون في هذا الألبوم مع الشاعرة هتان من خلال أغنية "جديد الجرح"، و"سرى الليل" التي شكَّلت نقطة تحولٍ كبيرة في مسيرته الفنية، وكانت أول أغنيةٍ يصورها، ويعرضها على شاشات التلفزيون، لتتوالى بعدها نجاحاته، ويصبح من أهم مطربي الخليج.