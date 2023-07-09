التفاصيل الكاملة لـ مهرجان المسرح في دورته الـ 16

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل، برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يقام حفلي الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وقع اختيار إدارة مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 16 على الموسيقار العالمي هاني شنودة لأحياء حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته الـ 16 من 29 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل يوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار العالمي هاني شنودة في الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ " ميدلي " من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.

انطلاق دورة الزعيم عادل إمام

كشفت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري عن انطلاق دورته المقبلة باسم الكبير الزعيم الفنان عادل إمام، وذلك تكريمًا لمشوره الفني و لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، كما تصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة.

عادل أمام



نجوم يكرمهم مهرجان المسرح في دورته 16

أعلنت إدارة مهرجان المسرح القومي المصري في دورته الـ 16 عن أسماء أبرز النجوم المكرمون خلال المهرجان، حيث يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض الفنان القدير صلاح عبد الله، ويأتي ذلك التكريم تقديرا للمسيرة الفنية الكبيرة والحافلة بالأعمال المتميزة التي حفرت في ذاكرة الشارع المصري، والتي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كما يكرم المهرجان الفنان الكبير رياض الخولي خلال حفل الافتتاح، ويأتي التكريم تقديرًا لتاريخ الفنان رياض الخولي الكبير ومسيرته الفنية العريقة في المسرح والسينما والتلفزيون .

صلاح عبد الله



يكرم المهرجان الفنان القدير رشدي الشامي، الذي جاء قرار تكريمه بإجماع اللجنة العليا للمهرجان، وجاء في حيثيات تكريمه أنه أحد أبناء المسرح المصري المخلصين له، و الذي قضي سنوات كثيرة من عمره علي خشبة المسرح القومي، وله الكثير من الأعمال المسرحية المتميزة علي مسرح الدولة.

ويكرم المهرجان رائدة الديكور المسرحي الفنانة التشكيلية نهى برادة، والتي نالت اجماعا كبيرا على اختيارها من قبل اللجنة العليا للمهرجان.

كما يكرم المهرجان الفنان الدكتور سامي عبد الحليم ، ويكرم المهرجان القومي للمسرح الفنان القدير محمد محمود، وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام .