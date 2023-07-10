شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تُكذب ما نُشر بجريدة المصرى اليوم حول أسعار تذاكر حفل تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت شركة تذكرتى ما تم تداوله فيما يخص سعر تذكرة تامر حسنى في حفله الذى سيقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بـ75 ألف جنيه، والتى نشرته جريدة المصرى اليوم دون التحرى من حقيقة الأمر قبل النشر.

وقالت شركة تذكرتى في بيان رسمي: "في إطار قيام شركة تذكرتي بإصدار و بيع تذاكر حفلات وفاعليات مهرجان العلمين 2023 والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، انتشرت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولي حفلات الموسم وهي حفلة الفنان تامر حسني، وتم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

وتابع البيان: "حيث نشرت صحيفة المصري اليوم والتي لم تراع الدقة في النشر، أن سعر التذكرة في الفئة الأولى هو 75 ألف جنيه وهو ما يخالف الحقيقية، حيث إن السعر الرسمي هو 7500 جنيه فقط لا غير، وأن السعر الذي تم نشره بالجريدة هو سعر 10 أفراد في الفئة الأولي وليس سعر الفرد الواحد.

يشارك الفنان تامر حسني نجم الغناء في الوطن العربي، فى أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة جماهيرية كبيرة هذا الصيف من خلال حفلات وفعاليات مختلفة ومميزة.

و تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.