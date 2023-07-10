شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: بدايتى الفنية من المدرسة وكنت بطلة فى الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عن بدايتها قائلة: "بدايتى الفنية من المدرسة، وكنت بطلة جمباز وبلعب بيانو وكان عندى حفلة فى عيد الأم، وجاءت لينا مدرسة من فرقة الفنون الشعبية وشاهدتنى قالت لى إن هناك فرقة اسمها الفنون الشعبية".

وأضافت عايدة رياض: "فقلت ليها يعنى إيه فقالت لى شوفتى فريدة فهمى ومحمود رضا فى فيلم إجازة نصف السنة، هى دى الفرقة، وقالت لى فيه خبراء روس جايين مصر وعاوزين بنات فى سن 12 سنة، وأخدتنى أنا وبنتين من المدرسة، وروحت وقدمت فى الفرقة".

وتابعت: "والدى كان فى اليمن، وأخويا سمير أرسل إليه خطابا فى اليمن يستأذنه، وعندما عاد من السفر جاء إلى المسرح وشاف بنات صغيرة بتتمرن وخبراء روس وشجعنى، وبعدها انضمت للفرقة الكبيرة وسافرت بره".

واستكملت: "وأنا مدربة تدريب روسي كنت ممكن أرقص أى رقصة شعبية فى العالم، وكان فى جولة فى بلغاريا وتشيكوزلوفكيا، ومشيرة إسماعيل جالها مغص، وإحنا هناك وكان فيه رقصة البمبوطية، وقولت للأستاذ كمال المخرج أنا حافظة رقصة البمبوطية، وقالى تعالى بكره اعملى بروفة معايا، وهي مجموعة رقصات صعبة، ودينيس اللى جابتنى من المدرسة وهى كانت صوليست الفرقة، وقعدت 15 يوم اعملها، وخفت ورجعت تانى وما رقصتش البمبوطية لمدة 6 شهور.

وتابعت: "لما رجعت مصر كنت عاوزه أرقص البمبوطية امام ماما وبابا، فطلب من المخرج أعمل عرض بدل مشيرة مرة واحدة، فدينيس قالت لى لا اعملى مكانى أنا، واتصورت الرقصة بيا أنا ومشيرة".