شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: اتسجنت بسبب 100 دولار مزورة وتعرضت لشائعة ظالمة ومحرم فؤاد دافع عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وروت قصة حبسها قائلة: "دخلت السجن بسبب 100 دولار، والقصة بدأت عندما جاءت الشرطة للمنزل وقالت لمحرم فؤاد اننا مسكنا بنت معاها 100 دولار مزورة وقالت إنها أخذتها من عايدة رياض".

وأضافت عايدة رياض: "طلعت بعدها شائعات إنى اتمسكت فى فيلا وكلام ظلم فى ظلم وكان نفسي الناس تتحقق قبل ما يظلمونى، ويرجعوا لمديرية الأمن ويعرفوا أنا كنت فين والقصة كلها كانت متلفقة".

وتابعت عايدة رياض: "محرم فؤاد اتخانق مع الضابط وده السبب إنى اتاخرت فى المديرية، وناس حقوقيين بعد الثورة كلمونى وقالوا لى ارفعى قضية وخدي حقك ورفضت، ومحرم وقف ترافع عنى أمام القاضي فى المحكمة".

وأشارت إلى أن الأستاذ صلاح فايز عمل أغنية عن قصتها بعنوان "ظالمة ليه يا دنيا" حيث كانت تجمعها هي ومحرم فؤاد بصداقة قوية به.