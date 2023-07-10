شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: محرم فؤاد لم يقف بجوارى وقت مرض والدى ولم أتزوج أحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت عن كواليس حياتها مع محرم فؤاد قائلة: "فيلم أحلام هند وكامليا زود المشاكل بينى وبين محرم فؤاد، وكان متفق معايا فيلمين فقط وأقعد، وبعد الفيلم عملت مسرحيات وابتديت أرجع متأخر البيت".

وأضافت عايدة رياض: "بابا أصيب بالفشل الكلوى، وكنت مزنوقة وعاوزة فلوس ولم يقف محرم فؤاد بجوارى، وبعت لكابتن حسن شحاتة وكان فى دبى بعتلى 5 آلاف دولار، فاتصدمت وحسيت إنى لازم أعمل فلوس تكون أمان لحياتي".

وتابعت: "محرم كان بيحكى ليا على حاجات بينه وبين عبد الحليم، وكانت فيه غيرة فنية ويقولى عبد الحليم بيعمل مقالب وحشة أوى فيّ وكان عبد الحليم دمه خفيف ومحرم صعيدى بياخد كل حاجة على قلبه".

واستطردت: "محرم فؤاد كان بيحب ميرفت أمين وسافر وعندما عاد وجدها تزوجت عمر خورشيد وكان هيتحوز نيللى".

وعن شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير قالت عايدة رياض: "كانت شائعة من أيام مسرحية تكسب يا خيشة، وأنا كنت هسيب المسرحية بسببها وأى اثنين فى عمل واحد بتطلع عليها هذه الشائعات" .

وتابعت: "أنا عقلانية واتعودت على الوحدة لكن نفسى أحب وأتحب، وعن عدم إنجابها قالت: "هذا الأمر من عند ربنا وله حكمة فى ذلك وأنا ربيت ولاد إخواتى".