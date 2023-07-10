الفنانة نورا زوين تكشف تفاصيل أحدث أعمالها الفنية في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نورا زوين لإصدار أغنيتها الجديدة "عزيز القلب"، والتي تعكس معاني الحب والغرام، حيث من المتوقع أن تكون من بين الأعمال الموسيقية الأكثر شهرة خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب أعمالها الفنية والغنائية، تعمل نورا كبلوجر ومقدمة محتوى في مجال الموضة والجمال، وحققت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما منصة "تيك توك"، حيث تتواصل بشكل يومي مع متابعيها وتقدم محتوى يرتبط بالموضة والأناقة والأسلوب الحياة.

وحظيت نورا زوين، بشعبية واسعة في دول الخليج، حيث يتابعها عدد كبير من المعجبين، مما يعكس جاذبية موهبتها وقوة محتواها.

وأعربت نورا زوين، عن أملها في أن تحظى أغنيتها الجديدة على إعجاب الجمهور العربي عقب طرحها، خاصة وأنها تقدم لون مختلف من الموسيقى سيكون مفاجأة للجمهور.

وتستعد نورا زوين لإطلاق عدد من الأغاني الجديدة خلال العام الحالي، واحدة تلو الأخرى على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.