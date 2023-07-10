ريما النصار تستعد لطرح أحدث أغانيها في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المطربة ريما النصار، استعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة ضمن ألبومها القادم بعنوان "دار الحب" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأوضحت ريما النصار في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يتم طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الأسابيع المقبلة، لتكون هذه الأغنية أولى أغاني الألبوم الجديد في عام 2023.

ونوهت المطربة بأن الأغنية ستكون رومانسية حزينة، حيث ستتجه إلى هذا اللون من الأغاني خلال الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن تحقق الأغنية الجديدة نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور العربي.

وأكدت ريما النصار، أنها تستعد أيضا للتعاون مع عدد من المطربين العرب خلال الفترة المقبلة وكذا عدد من الملحنين الكبار والشعراء، على أن يتم تنظيم عدد من الحفلات حول العالم العربي.

يذكر أن المطربة ريما النصار، سبق وطرحت عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية، أبرزها كليب محظوظ قلبي، من توزيع مصطفى عبد الرضا وألحان احمد بركات وكلمات ساهر عطالله.