شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يجهز أغنية رومانسية جديدة لطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان وائل جسار لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "حد يحينى"، كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وينوى طرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على يوتيوب وكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية، وذلك بعدما طرح وائل جسار آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.



وائل جسار

كما طرح المطرب اللبنانى وائل جسار أغنية أخرى فى وقت سابق تحمل اسم "أنا مش مصدق" على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.