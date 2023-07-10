كتب امير فتحي في الاثنين 10 يوليو 2023 02:44 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية نادية الجندي الانظار بعد مشاركتها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها والتي ظهرت فيها بإطلالة شبابية أنيقة وجذابة.

وشاركت نادية الجندي جمهورها على مواقع التواصل الاجتاعي بمجموعة صور ارتدت فيهم فستان سواريه باللون النحاسي.

وعلقت على هذه الصور قائلة: “مساء الخير على جمهوري الحبيب وحشتوني اوي اوي اوي”.

وقد اشاد متابعو نادية الجندي، 77 عاما، بالصور الجديدة حيث جاء في التعليقات “ناديا الجندي أثبتت أن الاغراء لاينتهي مع التقدم بالعمر

كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي في الـ 77 تخطف الانظار بإطلالة شبابية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.