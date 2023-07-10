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القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مُسلم حفلا غنائياً بقاعة النهر بساقية الصاوي الخميس 20 يوليو فى الثامنة مساءً، ويقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التى يعشقها جمهوره.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد، ولكن قصة اسم مسلم كانت بسبب أن والده أزهري فكان يريد تسميته مسلم، ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد فاتفقوا على أن يكون اسمه فى شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وبدأ مشواره الفنى عام 2011 وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

وصرح مسلم من قبل فى أحد البرامج عن أشهر أغنيه "اتنسيت" قائلا، "أغنية أتنسيت بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغان أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتي جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر ، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي أختاروها".



مُسلم يحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي .. 20 يوليو