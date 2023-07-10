شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عامًا على سفر محمد هنيدى للإمارات للبحث عن توأمه فى "عندليب الدقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 16 عامًا على عرض فيلم "عندليب الدقى"، حيث طرح لأول مرة في 10 يوليو 2007، وما زال الفيلم الكوميدى وقت عرضه على التليفزيون الجميع يشاهده كأنهم يشاهدونه لأول مرة ويضحكون على إفيهات النجم محمد هنيدى خلال أحداث الفيلم.

والفيلم من بطولة محمد هنيدى، والفنان الكويتى داود حسين عمرو عبد الجليل، وهبه نور، وحمادة بركات، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه حول شخصيتين لتوأم أحدهما مصرى وهو فوزى والآخر خليجى، ويدعى فواز، ويسعى فواز لتحقيق حلمه للشهرة، حيث يتمنه أن يصبح مطربا مشهورا، وتحدث له العديد من المواقف الكوميدية والصعبة فى نفس الوقت، وخاصة حينما يسافر لزيارة شقيقه فواز فى إحدى دول الخليج.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، وشارك في بطولته: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.