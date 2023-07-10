شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء نصار تشارك فى مسرحية "سمك فى مية" بدور العفريتة سامندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شيماء نصار في العرض المسرحي "سمك في مية"، والمسرحية تأليف وأشعار محمد الطيب، وإخراج هشام إبراهيم، وسيتم عرضها في موسم جديد بالإسكندرية مع نهاية الشهر الجاري وهو شهر يوليو بعد أن عرضت من قبل في موسم بمدينة جمصة .

شيماء نصار تلعب دور العفريتة "سامندا" وهي وصيفة البطلة، والمسرحية تناقش قضية مهمة من القضايا المطروحة علي الساحة وهي قضية الهجرة غير الشرعية في إطار كوميدي استعراضي غنائي ,

مسرحية "سمك في مية" بطولة النجمة شاهيناز والفنان سامح يسري والفنان منير مكرم، وهي إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، ويشارك في بطولتها أيضا الفنان حمدي حفني، والفنان محمود فتحي، ، وفناني فرقة تحت 18 "عماد تيسير، محمد جاد، باسم نور، حسن نوح، زكي لوجو، محمد فايز، محمد نوفل، أحمد صالح، محمود صلاح.