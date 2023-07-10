شاهد .. حقائق صادمة هذه هي الصورة القاتلة التي كانت سبباً في طلاق هيفاء وهبي من وزجها أحمد ابو هشمية .. وصدمت المصريين (تفاصيل كامله)

شكرا لاهتمامكم بخبر عن حقائق صادمة هذه هي الصورة القاتلة التي كانت سبباً في طلاق هيفاء وهبي من وزجها أحمد ابو هشمية .. وصدمت المصريين (تفاصيل كامله) على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - مواقع اخبارية عربية نشرت صورة مموهة قالت انها الصورة القاتلة التي كانت سببا في انفصال الزوجين السابقين هيفا وهبي وأحمد ابو هشمية .وقال تقرير حديث نشره موقع خليج الجزيرة أن قصة حب الفنانة هيفاء وهبي والفنان المصري تامر هجرس،

عادت مجددا إلى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وقت قصير من اثارتها عقب لقاء تلفزيوني لهجرس.

وجاءت عودة قصة الحب بين وهبي وهجرس ، هذه المرة بعد تلاسن متابعين حول صورة حديثة للفنانة اللبنانية نشرتها اليوم احدى الصفحات الفنية على موقع إنستغرام. فبينما علق معجب بهيفاء وهبي ، بكلمات غزل على الصورة ، ووصف الفنانة بملكة الذوق والجمال ، كتب متابع تعليق يحتوي على اتهامات للنجمة اللبنانية بخيانة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة مع هجرس، ثم زوجها الأخير ومدير اعمالها السابق محمد وزيري حسب قوله.

وكانت تساؤلات كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الفنان المصري تامر هجرس، مع مواطنته الإعلامية إيناس الدغيدي، مؤخراً، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة قناة القاهرة والناس. الشخصية المدعوة “شيخ الحارة” أكدت أن تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لأشهر عديدة، بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها.وأضاف شيخ الحارة خلال اللقاء التلفزيوني ، بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهبي، دفعاه للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعه معها، حتى حصل على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.

وبالرجوع الى تاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاوخلال فترة تعامل الثنائي معاً كانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال المصري “أحمد أبو هشيمة”، مما فتح باب الشك حول أنهما كان على علاقة حب وأن الخيانة هي سبب غضب أبو هشيمة وطلاقه لها.

وبعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي،انفصلا رسميا عام 2012 ، بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين.

وارفقت الأنباء المتداولة بشأن خيانة وهبي لزوجها، بصورة فاضحة تجمع هيفاء وتامر هجرس، وانتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي. وتحدثت الأنباء عن العلاقة المتينة والثقة المتبادلة طيلة ما يقارب من ست سنوات بين الزوجين أبو هشيمة وهيفاء وهبي قبل دخول ماهر هجرس، حياة الأخيرة.

وكانت قد صورت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نهاية عام 2009، أغنياتها "إنت تاني" بطريقة الفيديو كليب، وظهرت في كليبها بشخصية محاربة رومانية تجيد فنون القتال وترتبط بقصة حب مع مدربها المقاتل القوي "أندرو" والذي جسد دوره الفنان تامر هجرالكليب تم تصويره عدة أشهر، في منطقة مدرج بصري جنوب دمشق ، وهيفاء وهبي حينها على ذمة أبو هشيمة، وتدور أحداثه في العصر الروماني بمشاركة 700 موديل بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة ما بين النمور والأسود والنسور والثعابين .

وتدربت هيفاء طويلاً على بعض الحركات الصعبة على يد مدرب المعارك الشهير أندرو (تامر هجرس) الذي شارك في فيلمي تروي وإبراهيم الأبيض.الكليب استوحى من فيلم عالمي وكلف أكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصري تقريباً ليحصل بذلك على أعلى تكلفة لأغنية في 2009، أغنية "إنت تاني" من كلمات أمير طعيمة والحان رامي جمال .

كما كلفت أغنية كليب "أنت تاني" هيفاء وهبي، دفع ثمن غال من حياتها الخاصة ، والمتمثل بدخولها في خلافات مع زوجها احمد أبو هشيمة، انتهت بطلاقه لها.

وكانت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، وجهت أمس الخميس، تحذيرا وصفته بـ"النهائي" والأخير على خلفية استخدام اسمها وصورها في الكثير من الإعلانات من دون أخذ موافقتها أو معرفتها.

وقامت النجمة اللبنانية بمشاركة بوستر في حالتها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" يظهر فيه إعلان للخضوع لاختبار التمثيل في أحد الأفلام.ويدعو البوستر المنشور الفتيات الجميلات للخضوع لاختبار أداء فيلم من بطولة النجمة اللبنانية، حيث أكدت الأخيرة أن هذا البوستر مفبرك ومزور.

وبينت الفنانة اللبنانية عدم معرفتها أو علمها بهذا الفيلم ولا عن ورشة الاختبار لانتقاء الفتيات، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بشؤون المرأة.س.

حاً كبيراً. ووجهت هيفاء تحذيرا نهائيا وأخيرا في حالتها "الستوري" على "إنستغرام"، لكل من يستخدم اسمها أو ينتحل صفتها مؤكدة أنها "ستلجأ إلى القضاء" بحسب المصدر.