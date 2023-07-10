شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد فى فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer قد يمنع عرضه بالشرق الأوسط.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير على مواقع عالمية، عن أن فيلم Oppenheimer سيحتوى على عدة مشاهد +18 ما بين النجم العالمى كيليان مورفى والنجمة العالمية فلورنس بيو، وسيكون أمام الشركات التي ستقوم بتوزيع العمل في دور العرض في الشرق الأوسط، حل من اثنين أن تقوم بحذف هذه المشاهد، أو أن الجهات المسئولة ستقرر منع عرض العمل في الشرق الأوسط.

إلا أنه إلى الآن لم يتم إصدار أي بيانات من الجهات المعنية بـ منع أو حذف هذه المشاهد، بالرغم من اقتراب عرض العمل الذى سيصل إلى دور العرض في 21 يوليو الجارى.



Oppenheimer

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تقرير سابق لصحيفة فاريتي، قالت فيه، إنه من النادر أن تضخ الاستوديوهات التقليدية تسعة شخصيات في فيلم غير مستوحى من الألعاب الشعبية أوالروايات أو الكتب المصورة، حتى قبل أن يؤثر كوفيد 19 على المشهد السينمائي، ووصفت الفيلم بأنه مخاطرة كبيرة باهظة الثمن لتلك الأفلام التي لا تستند إلى أبطال خارقين ومشاهد خيال علمي، لتستبعد الصحيفة في تقريرها تصدر الفيلم شباك التذاكر وقت عرضه بغض النظر عن الصورة التي سيخرج بها الفيلم الذى يقوده أحد أفضل المخرجين في العالم.