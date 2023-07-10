شكرا لقرائتكم خبر عن 34 عامًا على المولد.. وسبب رفض شريف منير دور فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 34 عامًا على عرض فيلم " المولد" حيث عرض لأول مرى فى 10 يوليو 1989، والفيلم بطولة عادل إمام ويسرا وأمينة رزق ونور الدمرداش وعبد الله فرغلى وإيمان ومصطفى متولى وأحمد سلامة و تأليف محمد جلال عبد القوى وإخراج سمير سيف.

تدور أحداث الفيلم حول النشال على الذى يقوم بخطف الطفل بركات، ويربيه مع ابنته أمارة ويدعى أنه أبوه ويغير اسمه إلى هيمه ويعلمه النشل، ينضم هيمه لعصابة تهريب عملة، يعترف على لـ"أمارة" عن حقيقة هيمه.

ينجح هيمه فى تهريب عملة قيمتها ملايين، يخطط أفراد العصابة للتخلص منه لتفوقه عليهم، ولكنه يقتلهم جميعا ويهرب بالمبلغ إلى الخارج، يعود ويحقق مشاريع كثيرة، تشعر أمارة بالحب نحوه فتعترف له بالحقيقة، يتوصل هيمه إلى أمه، ويستعد للزواج من أمارة ويقرر الاستقامة.

وقال النجم شريف منير، في أحد اللقاءات التلفزيونية:" لما اتعرض عليا الدور في فيلم "المولد" للأستاذ عادل إمام وشوفته رفضت الدور، وكنت وقتها ولا حاجة ولما سالونى إزاى ، فقلتلهم انى عاوز استمتع بالوقوف أمامه لأنه شخص قوى، وفضلت مستنى وصابر السنين دى كلها لغاية لما جاتلى الفرصة الحقيقة في فيلم عريس من جهة أمنية أمام الزعيم عادل إمام ومكنتش خايف منه بس كنت سعيد انى بمثل قصاده".