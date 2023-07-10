شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الدعائية لأبطال فيلم البطلة الصفرا قبل طرحه فى صيف 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم البطة الصفرا في الترويج للعمل تمهيدًا لعرضه في موسم صيف 2023 وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم في شهر فبراير الماضى، حيث نشر القائمون على العمل البوسترات الدعائية والتي ظهر فيها الأبطال بوجهم محاط بعدد كبير من البط الأصفر اللعب.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

وكان انتهى صناع الفيلم قد انتهوا من تسجيل ثلاث أغاني سيتم طرحهم كمواد دعائية للفيلم بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه، والأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح، وجاءت الأولى بصوت الفنان عبد الباسط حمودة والثانية للفنان أحمد أمين وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى ويعرض أيضاً في السينمات حالياً.

أما غادة عادل فنتظر طرخ فيلم "مرعى البريمو" في موسم الصيف أيضاً وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



محمد عبد الرحمن توتا



غادة عادل



صلاح عبد الله



محمود حافظ



حسن ابو الروس



فرح الزاهد



عمرو رمزى



احمد طلعت