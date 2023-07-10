شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يعلن وفاة عمته ويطلب الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم مصطفى قمر وفاة عمته اليوم، الاثنين، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة أمى الثانية عواطف محمد حسن قمر ربنا يجعل مأواها الجنة ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".

وفى سياق مختلف، تعافى مصطفى قمر من إصابته في عينه خلال تصوير فيلمه حريم كريم 2، وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة النجم مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وعرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.