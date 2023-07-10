شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان محمد أبو داوود خلال دورته الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فى دورته السادسة عشرة، الفنان القدير محمد أبو داوود تقديرا لمسيرته الفنية ولما قدمه للمسرح ممثلا ومخرجاً.

وقال رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، "محمد أبو داوود أعطى للمسرح المصري الكثير من خلال الأعمال المهمة والمتميزة التى قدمها، فهو مخرج له بصمة واضحة فى المسرح المصري، وأضاف الكثير بخبراته وسنوات عمله الطويلة في المسرح، وكان أحد فرسانه لفترات كبيرة، فهو يستحق التكريم عن جدارة".

ومن جانبه، أعرب الفنان الكبير محمد أبو داوود عن سعادته بالمهرجان القومي للمسرح المصري ووصوله للدورة السادسة عشرة، فهذا المهرجان الكبير كيانا مسرحيا مهما، وخلاله كُرمت قامات مسرحية عديدة في دوراته السابقة، وأتمنى أن يستمر ويتطور حتى يصبح مهرجانا كبيرا وقويا، مضيفا أنه سعيد بتكريمه في المهرجان هذا العام، فالفنان يسعد بتكريمه دائما.

وأضاف، أحببت المسرح وأنا في سن التاسعة، من خلال فرقة والدي الراحل حسن أبو داوود، ومنها عرفت كل كبيرة وصغيرة عن المسرح، وأحببته كثيرًا وكنت أتمني الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية، وحدث بالفعل والتحقت به بعد انتهاء تعليمه الجامعي.

الفنان محمد أبو داوود أخرج حوالي 20 مسرحية ما بين القطاع العام والخاص لكبار المؤلفين، ومنهم لينين الرملي ويوسف عوف وبهيج إسماعيل، ومصطفي سعد، محمد شرشر، بالإضافة إلى روايات لكتاب أجانب تم تمصيرها، ومن العروض التي أخرجها "عفريت لكل مواطن"، "مولد سيدي المرعب"، "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، "مراتي" بطولة فؤاد المهندس وشويكار، "الزواج تأديب وتهذيب وإصلاح"، "طب وبعدين"، "جنون البشر"، "تزوير في أوراق عاطفية"، وتوقف عن الإخراج بعد إعادة عرض مسرحية "مولد سيدي المرعب" عام 2010.

ومثل محمد أبوداوود في العديد من العروض المسرحية، ومنها "بودي جارد" مع الفنان عادل إمام، والتي استمرت مشاركته بها 10 سنوات حيث أسند له الدور الذي كان يقدمه الفنان مصطفى متولي بعد وفاته، وشارك في مسرحية "تخاريف" وهي العمل المسرحي الوحيد الذي شارك به مع الفنان الكبير محمد صبحي ولكنه لم يصوره، ومثل أيضا في مسرحيات :"حب حتى السجن"، و"المليونيرة"، ووصل رصيده الفني بشكل عام ( 262 ) عملا على مدار مشواره الفني.